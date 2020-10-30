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Haberler Ekonomi Bahçe kullanımlı daireler satışta

Bahçe kullanımlı daireler satışta

Bahçe kullanımlı daireler satışta
Giriş Tarihi: 30.10.2020

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası'nca yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Nuhoğlu İnşaat tarafından yapılan Yenitepe İzmir'de yoğun talep sonrası sınırlı sayıdaki bahçe kullanımlı dairelerin satışa çıkarıldığı duyuruldu. Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, 280 bin liradan başlayan fiyat ve 3 bin 200 lira taksitle satışa sunulan bahçe kullanımlı dairelerde 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerin yer aldığını söyleyerek, "Yıl sonunda teslimlere başlayacağız" dedi. Nuhoğlu, mağaza ve dükkanların yer aldığı ticari üniteler için de ön talep toplanmaya başlandığını aktardı. İzmir Karabağlar'da inşaatları bitmek üzere olan Yenitepe İzmir'de 20 blokta bin 533 konut bulunuyor.

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