Çiftçinin destekçisi Söke Traktör

DÜNYANIN en büyük tarım makineleri üreticilerinden John Deere'nin Aydın ve Muğla ana bayisi olan Söke Traktör ve Ekipmanları, çiftçinin büyümesi için kampanya ve destekleriyle dikkat çekiyor. SÖKELİ işadamları Metin Çetin, Tekin Yavuz, Erkut Davas, Tufan Kocatürk ve Bertan Balçık'ın 5 dönüm alan üzerine kurduğu John Deere'in distribütörü Söke Traktör ve Ekipmanları'nın (SÖTEK) 400 metrekaresi showroom, 610 metrekaresi servis alanı, 810 metrekaresi yedek parça ve 290 metrekaresi idari birim olmak üzere toplam 2 bin 110 metrekare alanda hizmet verdiğini söyleyen Yavuz, BP akaryakıt istasyonu ile de Sökeli çiftçilere uygun fiyat ve kampanyalarla akaryakıt sağladıklarını ifade etti.

BAKIM VE SERVİS HİZMETİ

SÖKE'DE 2012'de hizmete açılan SÖTEK, Aydın-Muğla'da çiftçilerin en büyük destekçisi oldu. Dünya devi John Deere marka traktör ve pamuk toplama makinesi ve servisiyle Türk çiftçisine adeta çağ atlatırken, 2012 yılında Söke'de hizmete açtığı Söke Traktör ve Ekipmanları Bölge Bayii ile çiftçilere en iyi hizmet vermeyi bir görev bildi. Tekin Yavuz, 180 yıllık bir dünya devi olan John Deere'nin Aydın-Muğla Bölge Bayiliğini başarılı bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek "Çiftçilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Traktör ve pamuk toplama makinesi satışı yapmakla birlikte bu makinelere ait tüm ekipman ve malzemelerinin de satışını yapmaktayız. Aynı zamanda bu makinelerin bakım ve servisi ile de biz ilgileniyoruz. Gerek servisimizde bu hizmeti verirken, gerekse çiftçinin ayağına kadar giderek bakım ve servis hizmeti yapıyoruz. 200 metrekare kapalı alanda kurduğumuz bu firma tarımda öncü bir firmadır" diye konuştu.

YEDEK PARÇADA SÖZ SAHİBİ

2017 yılı itibariyle SÖTEK bünyesine JSB bayiliği kazandırdıklarını söyleyen Yavuz, Opet Fuchs Madeni Yağ A.Ş'nin de Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak'a hitap eden toptan madeni yağ bölge bayiliğini üstlendiklerinin altını çizdi. John Deere'nin Türkiye'deki en büyük yedek parça bayisi olmayı başaran SÖTEK, ülke genelindeki çeşitli bayi ve John Deere kullanıcılarına yedek parça toptancılığı, ham yağ, tarım makinaları ekipmanlarının lastikleri ve rulmanları gibi birçok yedek parçalarının tedarikçiliğini sağlayarak bölgenin en önemli yedek parça toptancısı olmayı da başardı.

MEHMET KAVAS