Çıraklara sağlık seti

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) organizasyonu altında, Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MEM) kaydı bulunan çırak öğrencilere hijyen kitleri dağıtıldı. Hijyen kitleri çıraklara, mesleki eğitim yapan İzmir Kuaförler ve Manikürcüler Odası, İzmir Oto Tamircileri Odası ve İzmir Mobilyacılar Odası tarafından ulaştırıldı. Sağlık kitlerinin dağıtım organizasyonu için bir araya gelen İESOB Başkanvekili Hulusi Demir, İzmir Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Sezai Apaydın, İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Necdet Heppekcan ve İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, çıraklık yapan çocukların Covid-19 salgınından korunmasının hedeflendiğine dikkat çektiler.

SALGINA KARŞI ÖNLEM

TESK ve UNICEF işbirliğinde uygulanan "Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı" kapsamında çıraklara 300 adet hijyen kiti dağıtıldığını belirten İESOB Başkanvekili Hulusi Demir, 2018 yılından bu yana devam eden projeye Covid-19 nedeni ile yeni planların dahil edildiğini söyledi.

PROGRAM çerçevesinde İzmir Birliği'ne çırak öğrencilere dağıtılmak üzere 300 adet hijyen kiti gönderildiğini kaydeden Demir, "Hijyen kitlerinin 295 adeti Türk öğrencilere, en az 5 adeti yabancı uyruklu (Suriyeli) öğrencilere dağıtılacaktır. Salgından çıraklarımızı korumak, önlem almak, aynı zamanda onların ailelerini ve çevresindeki insanları da korumak anlamına gelecektir. Program ile; işverenlerin çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirilmesi, işyerinde çocuk işçilerin izlenmesi, çocuk işçilerin ve ailelerinin sosyal koruma sistemine yönlendirilmesi, çocuk işçiliği riski taşıyan çocukların çıraklık sistemi de dahil olmak üzere mesleki ve teknik eğitim veren programlara yönlendirilmesi ve çıraklık yapan çocukların işyeri koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır" şeklinde konuştu.