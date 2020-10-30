Ege ve İzmir’de inşaat sektörü yüzleri güldürdü

Pandemi ile birlikte konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, uzun süredir bekleyen konut stoğunu da bu süreçte önemli ölçüde eritmiş oldu. Banka kredi faiz oranlarının düşmesi talebi artırırken, bazı bölgelerdeki metrekare birim fiyatlarını ise yükseltti. İzmir'deki bu artış İstanbul gibi metrekare birim fiyatları daha pahalı olan büyükşehirleri bile geride bıraktı. 2019 yılı Ağustos ayında İzmir'de 6 bin 25 olan konut satışı, 2020 yılı Ağustos ayına bakıldığında yüzde 85 oranında artarak 11 bin 145 oldu. Bu süreçte hem inşaat sektörünün hem de konut sahibi olmak ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşların yüzü güldü.



PANDEMİDE BÜYÜME

Türkiye'de konut ve inşaat sektörü son 20 yıldaki gelişimi ile ülkenin ekonomik büyümesi üzerindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yıllar içinde gerek müteahhitlik firmalarının gerekse de kentsel dönüşüm projeleri ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile beraber devletin konut ve inşaat sektörüne dahil olması ile Türkiye'deki inşaat ve konut sektörlerinin büyümesi kaçınılmaz oldu. Bu büyüme Mart ayında ülkemizde kendisini gösteren korona virüs salgını ile birlikte inşaat sektöründe devam etti.



KREDİ HAREKETLİLİĞİ

Birçok sektör korona virüs salgınından olumsuz etkilenirken, inşaat sektörü bu dönemde kamu bankalarının kredi faiz oranlarını düşürmesi ile hareketli günler yaşadı. Türkiye genelinde konut satışlarına bakıldığında 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artışla bunun tarihi bir rekor olduğunu gözler önüne serdi. İnşaat sektöründeki hareketlilik ve konut satışındaki artış özellikle Ege ve Akdeniz'e ilgiyi de arttırdı. Konut satışlarından Ege'nin incisi İzmir, 15 bin 614 konut satışı ile yüzde 6,8'lik bir pay aldı.

YABANCILARDAN BÜYÜK İLGİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül 2020 rakamları yabancıların Türkiye'den konut satış rakamlarının arttığını ortaya koydu. Artış 26,1 oranında ortaya çıktı. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 artarak 5 bin 269 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2020'de ilk sırayı 2 bin 370 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla bin 18 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 239 konut satışı ile Bursa ve 191 konut satışı ile Mersin izledi.



İRANLILAR LİSTE BAŞI

Türkiye'de Eylül ayında yabancılara 5 bin 269 adet konut satışı yapıldı. TÜİK rakamları Türkiye'den en fazla konut alan vatandaşların İranlılar olduğunu ortaya koydu. 908 konut satışı ile İranlılar listenin ilk sırasında yer aldı. Irak vatandaşları 826 adet konut ile ikinci sırada, 448 adet konut satışı ile Rus vatandaşları üçüncü sırada bulunuyor. Kuveyt vatandaşları 241 konut satın aldı. Onların ardından gelen Kazakistan vatandaşları ise 222 konut alımına imza attı. İngiliz vatandaşları ise 197 konut satış rakamı ile yine dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı konut satış rakamlarına göre Türkiye genelinde Eylül ayında satılan toplam konut sayısı ise 136 bin 744 adet olarak gerçekleşti.

Metin Burmalı