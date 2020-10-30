İnşaat malzemeleri sektörü şaha kalktı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Eylül 2020 sonuçlarına göre, faaliyetler endeksi değer olarak pandemi öncesi dönemin üzerine çıktı. İnşaat sektörünün, destek kredileri ile mevcut işlerine hızlı dönüşü, inşaat malzemelerine yönelik iç talepte sıçrama yarattı. Eylül ayında ihracat pazarlarındaki toparlanma da ivme kazanarak devam etti.



CİRODA SIÇRAMA

BİLEŞİK Endeks'te hızlı toparlanmaya karşın güven ve beklentilerde iyileşme daha yavaş ve temkinli oldu. Bu da toparlanmanın halen kırılgan olduğunu gösterdi. Eylül ayında 1.11 puan daha artarak 74.34 puana yükselen Bileşik Endeks'te üst üste dört ay artış yaşandı. Eylül ayındaki bu yükseliş ile Kovid-19 öncesi Mart endeks seviyesi üzerine çıkıldı. Üretimde de Eylül ayında kuvvetli bir artış yaşandı. Kapasiteler yüksek oranlı kullanıldı. Cirolar Eylül ayında iç satışlar ve ihracattaki artışlara bağlı olarak önemli bir sıçrama gösterdi.



YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ

İNŞAAT sektöründe mevcut işlere hızlı dönüş ile inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri de önemli bir ivme kazandı. Bu ivme büyük ölçüde ikinci çeyrek kayıplarını telafi etti. İnşaat sektörü kaynaklı ivmelenmenin en azından yılsonuna kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi. İhracat siparişlerindeki artışlar üretim beklentilerini de destekledi. Beklentilerde temel belirleyici Kovid-19 salgınının yanı sıra ekonomi ve diğer alanlardaki mevcut riskler oldu.

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