La Bonita’da Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

Azerbaycan halkının bu haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını belirten ve La Bonita projesine dev bir Azerbaycan bayrağı asarak desteklerini gösteren Erişen İnşaat yönetimi anlamlı bir desteğe imza attı. Azerbaycan'ın, son 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını temizleme çabalarını desteklediklerini ifade eden Erişen İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Caner Erişen, kardeş ülke Azerbaycan'ın her şartta yanında olduklarını söyledi.



'DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Uzun yıllar boyunca Ermenistan tarafından Karabağ bölgesinin işgal altında tutulmasının uluslararası hukuka aykırılıkla birlikte insani değerlerle de açıklanamayacağını söyleyen Erişen, "Tarihin her noktasında olduğu gibi bu zor günlerinde de Can Azerbaycan'ın ve kıymetli Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Biz de elimizden geldiğince yanlarında olduğumuzu belli etmek için böyle bir yol seçtik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tüm Türkiye'nin kardeş ülke Azerbaycan'a ve Azerbaycanlı soydaşlarımıza destek vereceğinden hiç şüphemiz yok. Davasında sonuna kadar haklı olan Azerbaycan'ın zafer haberlerini gün geçtikçe almak bizleri de gururlandırıyor. Biliyor ve inanıyoruz ki en kısa sürede Karabağ işgalden kurtarılacak ve yeniden Azerbaycan bayrağı ile taçlandırılacaktır" ifadelerini kullandı.

