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'ndan yeni sıkılaştırma adımı geldi

Son dakika haberi... Son dakika haberi... , () ’nda fonlama yapmayacağını açıkladı. Buna göre TCMB tarafından Repo-Ters 'nda yapılan fonlama bugün sıfırlanacak.

Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı geldi

30.10.2020, 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,10:19

Son dakika haberi... Merkez Bankası, (TCMB) Borsa İstanbul Repo Piyasası'nda fonlama yapmayacağını açıkladı. Buna göre TCMB tarafından BİST Repo-Ters Repo Pazarı'nda yapılan fonlama bugün sıfırlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporu sunumunda verilen sıkılaştırma adımlarını takiben yayınladığı yeni açıklamasında BIST Repo-Ters Repo pazarındaki fonlamanın 30 Ekim'de sıfırlanacağını duyurdu.

"PARA POLİTİKASI SIKILAŞTIRMA ADIMLARINA DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamada "TCMB para politikası sıkılaştırma adımlarına devam etmektedir. Bu çerçevede Banka BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarına devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bu atılan adımlarla bankaların Geç Likidite Penceresine de belli tutarlarda yönlendirmesinin beklendiği ve bu adımın ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacağı belirtildi.

Bu kanaldan yapılan fonlama toplam fonlamanın yüzde 5'ini oluşturuyor.

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