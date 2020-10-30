Yat turizmciliği Kanal İzmir’le hareketlenecek

BUinvestment Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Uçan, prestiji ve güvenilirliğinden ödün vermeyen firmalarının, 2014 yılından bu yana müşterilerinin yatırımlarının dikkatle planlanmasına yardımcı olmaya ve onları doğru hedeflere yönlendirmeye çalıştıklarının belirtti. Balçova İnciraltı'nın kanayan bir yara olduğunu ve İnciraltı planlarının bir an evvel sonuçlanması gerektiğinin önemine değinen Burhan Uçan, Kanal İzmir projesinin yat turizmini ve cruise turizmciliğini hareketlendireceğini, bu sayede İzmir'i özlediği turizm hedeflerine ulaşacağını da sözlerine ekledi. BUinvestment firması olarak İzmir'in yeni kent merkezinde altı adet gökdelen ve bazı inşaat, konut, turizm ve enerji alanlarında iş geliştirme ve yatırımlara devam ettiklerinin altını çizen Burhan Uçan, Ege Bölgesi'nin önemli bir liman kenti olan İzmir'in her geçen gün değerinin ve öneminin artacağına inandığını söyleyerek, bu inançla yatırım planlaları yaptıklarını dile getirdi.





HERKES DESTEK VERMELİ

BUinvestment Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Uçan, 15 yıldır yarımada ve Doğanbey'i takip ettiğini ve buralarda Turizm Bakanlığı'nın da doğru projeler gerçekleştirdiğini, kendisinin de bu alanlarda büyük çapta yerli ve yabancı yatırımcılara iş geliştirmeler yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini vurguladı. Balçova İnciraltı'nın sorunları olduğunu ve İnciraltı planlarının sonuca ulaşması gerektiğini de dile getiren Burhan Uçan, İzmir'in daha güzel olabilmesi adına her kesimin el ele vererek, 'Burası doğduğumuz yer olmasa da doyduğumuz yer' hassasiyeti ile hareket etmesi gerektiğini vurguladı.