8 milyonluk ödenek gönderildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki deprem sonrası 8 milyon liralık acil yardım ödeneğinin bölgeye ulaştırıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, deprem çalışmalarını değerlendirdi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Selçuk, "En büyük dileğimiz, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağsalim ulaşmak. Biz de depremi ilk duyduğumuz andan itibaren tüm ekibimizi seferber ettik." dedi. Selçuk, psikososyal destek ekibiyle haneleri ziyaret etmeyi sürdürdüklerini ve 294 kişiyle de görüşmeleri tamamladıklarını kaydederek, "5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyon liralık acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda." diye konuştu. Bakan Selçuk, tek temennilerinin en kısa zamanda yaraları sarabilmek olduğunu ifade etti.