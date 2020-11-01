Havayolları biletleri ücretsiz değiştirecek

Türk Hava Yolları (THY), Anadolujet, Pegasus Havayolları ve Sunexpress, 6,6 depremle sarsılan İzmir'e yaptıkları uçuşlarla ilgili açıklama yaptı. Dört havayolu da biletlerin ücretsiz değiştirilebileceğini bildirdi. Anadolujet de deprem nedeniyle 30 Ekim ve öncesi satın alınan İzmir varışlı ve çıkışlı biletlerin 6 Kasım tarihine kadar ücretsiz değiştirileceğini veya iade edilebileceğini açıkladı. Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada da; "İzmir çıkışlı ve varışlı 30 Ekim 2020 tarihinde bileti olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve açığa alma imkânı sunulmaktadır" denildi. SunExpress ise "4 Kasım 2020 saat 23:59'e kadar gerçekleştireceğimiz İzmir kalkışlı ve varışlı uçuşlarımıza rezervasyonu olan yolcularımıza ücretsiz bilet değişikliği imkânı sunuyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan SunExpress, vatandaşların yardım paketlerini hiçbir ücret talep etmeden İzmir'e ulaştıracak.