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kalıcı konutlar için süreci başlattı

TOKİ kalıcı konutlar için süreci başlattı
Giriş Tarihi: 1.11.2020

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi sonrası vatandaşların barınma ihtiyaçları ile ilgili açıklamalarda bulunurken, AFAD ile koordineli olarak hem yerinde hem de rezev alanlarda TOKİ'nin (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) kalıcı konut yapımı sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Bakan Kurum, "Bölgede evi yıkılma riski bulunan ve yıkılan vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak. Ağır hasarlı binalarda oturanlara taşınma desteğinde bulunulacak" dedi. Tüm Türkiye'nin İzmir için seferber olduğunu vurgulayan Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD, Kızılay ve belediyeler çadır kurma görevini yürütüyor. Üç bin çadır kurulma süreci devam ediyor, bu çadırların yaklaşık 750 tanesi kuruldu."

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