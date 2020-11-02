Benzin ve motorine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş motorinin ise 12 kuruş indirim yapıldı.
İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,71 liradan 6,55 liraya, Ankara'da 6,79 liradan 6,63 liraya, İzmir'de ise 6,81 liradan 6,65 liraya gerileyecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 6,13 liradan 6,01 liraya, Ankara'da 6,19 liradan 6,07 liraya ve İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,71 liradan 6,55 liraya, Ankara'da 6,79 liradan 6,63 liraya, İzmir'de ise 6,81 liradan 6,65 liraya gerileyecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 6,13 liradan 6,01 liraya, Ankara'da 6,19 liradan 6,07 liraya ve İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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