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duyurdu! Ülke tarihinin en yüksek rakamına ulaşıldı

verileri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu! Ülke tarihinin en yüksek rakamına ulaşıldı

02.11.2020, 14:55 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020,15:06

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat verileri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi

Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı tam açıklama şu şekilde:

Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz.

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