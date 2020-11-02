Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat verileri ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi
Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı tam açıklama şu şekilde:
Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz.
Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz. pic.twitter.com/QUtdOzUSbw— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu! Ülke tarihinin en yüksek rakamına ulaşıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.