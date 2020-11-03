Dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter'da ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. "Yeni Ekonomi Programları çerçevesinde üreterek büyüyen Türkiye hedefiyle attığımız ekonomik değişim ve dönüşüm adımlarının meyvelerini toplamaya başladık" görüşünü aktaran Albayrak, büyümenin öncü göstergelerinden İSO-PMI endeksinin ekimde 53,9 olduğunu anımsattı. Albayrak, şunları kaydetti: "İmalat sanayisinde üretim ve yeni siparişler 5 aydır artıyor ve bu artış ekimde yeni ihracat siparişlerinin de katkısıyla daha da hız kazandı ve alt sektörlere yayıldı. Veriler yılın 3. çeyreğinde başlayan V tipi toparlanmanın yılın son çeyreğinde de devam ettiğine işaret ediyor. Firmalar üretimi desteklemek için istihdam artırıyor. Sektörün istihdam oluşturma hızı Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İstihdam ile gelen üretim artışı, sanayideki büyümenin sürdürülebilir ve kalıcı nitelikte olduğuna işaret ediyor."

İHRACAT GÜÇ KAZANDI

Ekim ayında ihracatın da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, bir önceki aya göre ise yüzde 8,3 artarak 17,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Albayrak, şöyle devam etti: "Böylece ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 ile 2020 yılındaki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu noktada standart dışı altın ithalatımızın önemli bir kısmının bedelsiz olduğunu ve finansman ihtiyacı oluşturmadığını vurgulamakta yarar görüyorum. Pandemi koşullarının getirdiği her türlü zorluğa rağmen YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatın her geçen gün güç kazanarak yeni rekorlar kırdığı ve cari dengenin sağlandığı bir döneme giriyoruz." Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, ekimde tarihin en yüksek ihracatına ulaşıldığını söyledi



YERLİ PAYI YÜZDE 50'Yİ AŞTI



Albayrak, otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yerli araçların payının 20 yıl sonra ilk defa bu yılın eylül ayında yüzde 50'yi aştığını aktardı. Albayrak, "Rekabetçi kur seviyesinin de sağladığı destekle yılın geri kalanında yerli otomobil satışlarının toplam satışlar içindeki payında yeni rekorlar kırılması beklenmektedir. 2021 yılında hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek olacaktır. Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.