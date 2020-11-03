Ödemeler başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir depreminin ardından başlatılan yardım ödenekleriyle ilgili "Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık. AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız" açıklamasında bulundu.



EŞYA, TAŞINMA YARDIMI

Bakan Selçuk, "Hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasiteye sahibiz. Bu rakam ihtiyaca göre daha da artırılacak. Kış geliyor, vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Bakan Kurum, İzmir'de depremzedelere yardım ödemelerinin başladığını belirterek, "Kamu bankalarımızı hem İzmir merkezde hem Seferihisar'da açtık" diye konuştu.



TOKİ, EN GEÇ 1 AY IÇINDE FAALIYETE GEÇECEK

TOKİ'NIN en geç 1 ay içinde inşaat çalışmalarına başlayacağını vurgulayan Kurum, şunları söyledi: "Elazığ, Malatya ve Giresun'da olduğu gibi 1 yıl içinde, sağlam, güvenli konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Hasarlı binalara ilişkin hazırlanan broşürleri vatandaşlarımıza dağıtacağız. Valiliğimizin internet sitesinde binaların hasar durumlarına göre yapılması gerekenler de yer alacak. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı olan binaların yıkımlarını başlattık." BAKAN Kurum, Seferihisar'da tekneler ve iş yerlerinin zarar gördüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemelerin başlatıldığını, ödemelerin kaymakamlık eliyle yapıldığını belirtti. Devletin İzmir'de tüm kurumlarıyla seferberlik içinde olduğunu kaydeden Kurum, "Devletimizin şefkat eli milletimizin, vatandaşımızın üzerindedir. Enkaz altında bir vatandaşımız bile kalmayana kadar burada olacağız" dedi.