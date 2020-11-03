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Haberler Ekonomi Son dakika: Otomobil sektöründe rekor büyüme!

dakika: Otomobil sektöründe rekor büyüme!

dakika haberi...Ocak-Ekim dönemine ait otomobil satış rakamları belli oldu. Buna göre 2020'nin ilk 9 ayında otomobil ve araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 oranında büyüdü.

Son dakika: Otomobil sektöründe rekor büyüme!

03.11.2020, 10:53

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 büyüdü. Otomobil satışları, ocak-ekim döneminde yüzde 73,1 artışla 465 bin 31, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artışla 123 bin 323 adede ulaştı. Ekim ayında toplam pazar yüzde 93, otomobil pazarı yüzde 90,9 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 büyüdü.

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