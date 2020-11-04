Son haftalarda ihracattaki belirgin yükselişin Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında tır işlemlerine de yansıdığına dikkati çeken Pekcan, "Bu kapsamda ekim ayında ülkemizin Avrupa'ya açılan sınır kapılarından Kapıkule'de 70 bin 694, Hamzabeyli'de 26 bin 74, İpsala'da 8 bin 700 olmak üzere, toplam tır giriş-çıkış sayımız 100 bini geçti ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı." bilgisini verdi.
Bakan Pekcan duyurdu! Tüm zamanların rekoruna ulaşıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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