Ekim’de kazak fiyatı arttı, limon ucuzladı

ENFLASYON ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 oldu. Ekimde ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,81 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşirken, bu grubu yüzde 3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,45 ile ev eşyası takip etti. Bu grupta ekimde en fazla azalış yüzde 0,09 ile eğlence ve kültür grubunda oldu. Alkollü içecekler ve tütünde de yüzde 0,01 azalma gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 38,58 ile erkek kazağında gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 30,94 ile limon oldu.