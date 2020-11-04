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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan PKK'nın saldırısına sert tepki

'tan 'nın saldırısına sert tepki

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan , "Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan PKK'nın saldırısına sert tepki

04.11.2020, 19:02

Terör örgütü PKK'nın alçak saldırısına tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir." ifadelerine yer verdi.

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