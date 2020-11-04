Terör örgütü PKK'nın alçak saldırısına tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir." ifadelerine yer verdi.
PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 4, 2020
Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum.
Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan PKK'nın saldırısına sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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