Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, birçok tarımsal üründe çiftçilere 600 milyon lira destek sağladıklarını söyledi. Bakan Albayrak, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz. Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon lira destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.
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