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Haberler Ekonomi Ayda’nın sağlık durumu çok iyi

Ayda’nın sağlık durumu çok iyi

Ayda’nın sağlık durumu çok iyi
Giriş Tarihi: 5.11.2020

İZMİR'İ vuran depremde Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından cesedi çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesi Figen Gezgin, dün Hacılarkırı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eşi Uğur Gezgin ve yakınları katıldı. ENKAZIN 91'inci saatinde çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile Ayda'yı ziyaret eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, minik çocuğun genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğunu belirtti.

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