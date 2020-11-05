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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Dönmez müjdeyi verdi! Fatih matkabı döndürdü, sondaja başladı

Son dakika: müjdeyi verdi! matkabı döndürdü, sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Fatih sondaj gemisinin, hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Son dakika: Bakan Dönmez müjdeyi verdi! Fatih matkabı döndürdü, sondaja başladı

05.11.2020, 11:15 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020,11:25

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" dedi.

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