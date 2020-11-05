Son dakika: Bakan Dönmez müjdeyi verdi! Fatih matkabı döndürdü, sondaja başladı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun" dedi.
pic.twitter.com/fTNna3VOHb Karadeniz'in #Fatih'i matkabı döndürdü.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 5, 2020
Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık.
Sondajımız 75 gün sürecek.
Bereketli olsun. 🚢🇹🇷
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