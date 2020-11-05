  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) bugün hesaplarda

Bakan Selçuk duyurdu: ve kısa çalışma ödeneği () bugün hesaplarda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekim ayına ilişkin ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği KÇÖ bugün hesaplarda

05.11.2020, 10:24

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) paralarının bugün hesaplarda olacağını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) bugün hesaplarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA