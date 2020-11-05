Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) paralarının bugün hesaplarda olacağını açıkladı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) paralarının bugün hesaplarda olacağını açıkladı.
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Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) bugün hesaplarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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