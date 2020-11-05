Hale öğretmen destek aldı, mağazasını açtı

GÖLBAŞI Caddesi üzerinde Hareko Butik mağazasını kuran Hale Yörük Esen, kadın girişimcilere örnek oldu. Mağazanın hafta sonu gerçekleşen açılışına Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen, TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Seyhan Demir ve KOSGEB İl Müdürü Bilal Emre Yörük ile davetliler katıldı. İşletme sahibi Hale Yörük Esen, edebiyat öğretmeni olduğunu belirterek, "Atama bekliyordum ancak düşük puanlar nedeniyle atanamadım.



KADINLAR CESUR OLSUN

HAL böyle olunca evde oturmak yerine, bir işyeri açma kararı aldım. Hem kendim çalışmak ve evimi geçindirmek hem de yanımda kadınlara iş olanağı sağlayabilmek adına böyle bir işe girdim. Kolay bir iş değil. Dışarıdan bakıldığı zaman da hizmet sektörünün zor olduğunu gözle görünüyor zaten. Ancak başaracağıma inanıyorum. Kadınlar cesaret etsinler ve girişimciliğe yönelsinler. KOSGEB'den 'Geleneksel Girişimcilik' desteği aldık. Bunun dışındaki tüm sermaye öz sermayemiz" dedi.



160 METREKARE ALANDA

İŞLETME hakkında bilgiler veren Esen, "Sadece kadın üzerine olan mağazamız 160 metrekare alana sahip. Van'daki konseptlerden çok daha farklı bir konsepte sahibiz. Ürünlerimiz farklı dünya markalarından oluşuyor. Buraya gelenler bu farkı daha iyi görecek ve kararını verecektir. Her kesimin bütçesine hitap edecek bir mağaza olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.