Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen Türk Reasürans A.Ş. hakkında paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Kapasite, Teminat, Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı, Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." ifadelerine yer verdi.
🔋Kapasite— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 5, 2020
✅Teminat
♾ Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı
Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında... pic.twitter.com/X8prpRdor2
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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