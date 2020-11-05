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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında

: A.Ş. sektörümüzün daima yanında

Son dakika haberine göre… , sektörüne yönelik olarak önemli bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında

05.11.2020, 14:08 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020,14:20

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen Türk Reasürans A.Ş. hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Kapasite, Teminat, Sağlıklı ve sürdürülebilir katkı, Yeni Ekonomi Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Türk Reasürans A.Ş. sigorta sektörümüzün daima yanında..." ifadelerine yer verdi.

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