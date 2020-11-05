Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.
Nice seferlere, nice zaferlere!#Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 5, 2020
Hayırlı olsun. #MilliEnerjiGüçlüGelecek #MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/Uzl8TsHsEx
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “Fatih Sondaj Gemisi” paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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