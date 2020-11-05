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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “Fatih Sondaj Gemisi” paylaşımı

Hazine ve Albayrak’tan “Fatih Sondaj Gemisi” paylaşımı

Son dakika haberi...Hazine ve Albayrak, yeniden göreve başlayan “Fatih Sondaj Gemisi” ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “Fatih Sondaj Gemisi” paylaşımı

05.11.2020, 13:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.

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