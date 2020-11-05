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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “Fatih Sondaj Gemisi” paylaşımı

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeniden göreve başlayan “Fatih Sondaj Gemisi” ile ilgili bir paylaşım yaptı.

05.11.2020, 13:00