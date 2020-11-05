İşçilikten fabrikatörlüğe uzanan başarı hikayesi

Amasya Merzifon'da yaşayan 48 yaşındaki Veysel Zengin, işçi olarak başladığı iş hayatında bugün ihracat yapan bir fabrikanın sahibi oldu. 18 yaşında Ankara'da medikal ürünler üreten bir fabrikada çalışmaya başlayan Zengin, 25 yaşında hayalini kurduğu torna atölyesini açtı. Zamanla işini büyüten ve Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kalıp fabrikası açan Zengin, bugün ankastre mutfak eşyalarında kullanılan parçalar ve tek kullanımlık medikal ürünler üretiyor.



TÜM TÜRKİYE'YE ÜRETİYOR

Fabrikasında 50 işçiye istihdam sağlayan Zengin, Almanya, Rusya ve Özbekistan'a da ayda ortalama 130 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunuyor. Zengin, KOSGEB ile yürüttüğü ortak proje sonucu aldığı 2 milyon lira hibe desteğiyle üretim kapasitesini daha da artırarak yeni bir fabrika kurmayı düşlüyor. İşçilik yaptığı günlerin heyecanını halen hissettiğini dile getiren Zengin, "20'ye yakın firmaya üretim yapan, ihracat gerçekleştiren bir firmayız. Türkiye'de ankastre üreten tüm firmalara üretim yapıyoruz" diye konuştu.



İHRACAT DA YAPIYOR

ZENGİN, kendine koyduğu hedefler doğrultusunda sürekli ilerlediğini belirterek, "Bu başarının gururunu yaşıyoruz tabii ki, mesleğimizi severek yaptık ve bu başarıyı elde ettik. Bizim meslek yağlıdır, paslıdır, eziyeti boldur ama bir şeyler başardığını görmek, bir ürün ortaya çıkarmak insanı mutlu ediyor. Gençler işlerini severek yapsın. Hayallerinin peşinden gitsinler. Hayallerine inanmayan ve o hayallere bağlı olmayan, başarılı olamaz. Hedefi olmalı insanın ve hayatına o hedefe göre şekil vermeli" dedi.