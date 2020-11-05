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Haberler Ekonomi Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika: Fed kararını açıkladı

ABD Merkez (Fed) kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından politika faizi değiştirilmedi ve yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kaldı.

Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

05.11.2020, 22:08 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020,22:18

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Oy birliğiyle çıkan ve beklentinin dışında bir karar vermeyen Fed'in noktasal grafiğinde 2023 yılına kadar sıfır faiz politikasının devamı öngörülüyor.

Fed, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı için ekonomiye tam destek vermeye tüm araçlarıyla hazır olduğunu belirtirken merakla beklenen varlık alımlarıyla ilgili da değişikliğe gitmedi. Zayıflayan talebin ve düşük enerji fiyatlarının enflasyonu aşağıda tuttuğu kaydedildi.

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