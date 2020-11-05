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Haberler Ekonomi Yerli yazılımcılara istihdam fırsatı

Yerli yazılımcılara fırsatı

Yerli yazılımcılara istihdam fırsatı
Giriş Tarihi: 5.11.2020

MALATYA İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Arı, yerli yazılımcılara istihdam sağlamak için kurduğu firmada, yerli yazılım konusunda önemli mesafeler kat etti. KOSGEB desteğiyle yazılım firması kuran Arı, yaptığı açıklamada, yerli yazılımlar konusunda destek verilmesinin kendileri adına önemli olduğunu vurguladı. Yazılım firmasında önemli sayılabilecek bir istihdam sağlandığını, akademik kimliğinin sektör için güven sağladığını dile getiren Arı, KOSGEB'den aldığı 50 bin liralık girişimci desteğiyle İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta firmasını faaliyete geçirdiğine dikkat çekti. Arı, yazılım firmasıyla görüntü ve sinyal işleme tabanlı yapay zeka uygulamaları, android ve ios tabanlı mobil teknolojileri, sanal gerçeklik ve oyun programlama, web tasarımı-programları, e-ticaret siteleri gibi yazılım alanında birçok hizmet vermeye başladı.

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