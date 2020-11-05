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Haberler Ekonomi Zarife’den acı haber

Zarife’den acı haber

Zarife’den acı haber
Giriş Tarihi: 5.11.2020

DEPREMDE enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi. Ekipler tarafından çıkarılan Doğan'ın cansız bedeni, ambulansla hastaneye götürüldü. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından dün sabah saatlerinde bir acı haber daha geldi. Binanın birinci katındaki özel diş kliniğindeki hekimlerden Zarife Doğan'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Doğan'ın cenazesi, Ege Üniversitesi Hastansi'ne götürüldü.

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