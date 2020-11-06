2021’de çiftçilere 23 milyar liralık destekleme yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılında üreticilere 23 milyar lira destekleme ödemesi yapacaklarını açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçesi üzerinde sunum yapan Bakan Pakdemirli, "Pandemi sürecinde gıda arzı ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Perakende zincirlerini yönlendirmemiz sayesinde yurt dışındaki market manzaralarını çok şükür ülkemizde görmedik. Bu süreçte bakanlık olarak gıda ihtiyacını karşılayacak ürün stoklarını kontrol ederek fiyat artışlarının yaşanmaması için takiplerimizi devam ettirdik" dedi. Bu süreçte tarımsal desteklerin yüzde 84'ünü, yani 18,4 milyar lirayı çiftçilere ödediklerini anımsatan Pakdemirli, şeker fabrikalarındaki etil alkol satışını, kolonya ve dezenfektan üretimine aktardıklarını belirtti. Bakan Pakdemirli, "2018'den Ekim 2020'ye kadar toplamda 50 milyar lira destek ödemesi yaptık. 2021'de ise üreticilerimize 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 milyar lira destek vermiş olacağız inşallah" bilgisini verdi.

BARIŞ ŞİMŞEK/ ANKARA