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Haberler Ekonomi Deniz altındaki enkaz da kaldırılıyor

Deniz altındaki enkaz da kaldırılıyor

Deniz altındaki enkaz da kaldırılıyor
Giriş Tarihi: 6.11.2020

İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin ardından oluşan kısmi tsunami nedeniyle batan tekne ve otomobiller denizin altından çıkarılıyor. Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen kısmi tsunami, balıkçı barınağı ve marinada bağlı irili ufaklı 22 teknenin batmasına neden oldu. Olayda çoğu deniz kenarında park edilmiş 13 otomobil de suya sürüklendi. Karadaki enkaz kaldırmayla eş zamanlı olarak deniz altında da devam eden çalışmada yerleri tespit edilen batıklar, dalgıçlar yardımıyla önce su yüzüne çıkarıldı daha sonra limana çekildi. Batan otomobillerin tamamı, teknelerin ise 14'ü deniz altından çıkarılarak karaya getirildi.

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