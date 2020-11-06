Hazine’den DASK’a 3.4 milyar lira destek

İzmir'in yaralarını sarmak için seferber olunurken, bugüne kadar sayısız depremle sarsılan Türkiye'de zorunlu deprem sigortasının önemi bir kez daha görüldü. Yaklaşık 635 bin konutun deprem sigortasının bulunduğu İzmir'de hasar tespit çalışmalarına başlayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), evi hasar gören deprem sigortası poliçe sahiplerine ödemelere başladı. DASK tarafından üstlenilen zorunlu deprem sigortası riskleri için devlet tarafından toplam 3.37 milyar TL hasar fazlası reasürans desteği sağlanacak. İzmir depreminde evi hasar gören poliçe sahiplerine dün itibariyle yapılan ödeme de 6.5 milyon lira oldu.

100 HASAR EKSPERİ SAHADA

İzmir depreminin hemen ardından hasar tespit çalışmalarının yerinden yönetimi için "DASK İletişim Merkezi" kuruldu. DASK, İzmir depreminin hemen ardından ilk etapta 100 hasar eksperi ile sahaya indi. Bu sayı daha sonra 200'e çıkarılacak. Eksperler hasar ihbarı yapan sigortalıların konutlarında inceleme yaparak, raporlarını mobil cihazlardan anında ulaştırıyor. Böylece hasar süreçleri çok daha hızlı şekilde sonuçlandırılıyor. Hasar tespit çalışmaları ve ödemelerin bir ay içinde tamamlanması bekleniyor.

40 MİLYAR TL'LİK KAPASİTE

DASK'ın 1 Kasım ile 31 Ekim 2021 dönemi koruma programı dikkate alınarak verilecek 3.3 milyarlık devlet desteğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. İhtiyaca göre pay alınan reasürans dilimlerine ilişkin hasar ödemelerine devlet payı oranında katılım sağlanacak. Hesaplanan hasar tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenecek. DASK'ın biriken deprem rezervi ve reasürans imkanları sayesinde 25 milyar lira olan hasar ödeme kapasitesi Kasım ayı itibarıyla 40 milyar liraya çıkarıldı.



SİGORTALILIK ORANI YÜZDE 56'YA ULASTI

SON yirmi yılda zorunlu deprem sigortası kapsamında maddi hasarlar için konut sahiplerine 440 milyon lira ödeme yapıldı. Bu ödemenin 220 milyon lirası Elazığ'da yaşanan son depremde gerçekleştirildi. DASK'ın Türkiye genelinde yüzde 56 sigortalılık oranı bulunuyor. Sigortalı konut sayısı da 10 milyona ulaşırken, her iki konuttan biri sigorta kapsamına alınmış durumda. Marmara Bölgesi yüzde 67'lik sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken, sigortalılık oranları Ege Bölgesinde yüzde 54 düzeyinde.



ONLİNE BASVURUDA REKOR ARTIS YASANDI

BU yıl Malatya, Elazığ, Manisa ve İzmir depremlerinin ardından deprem sigortasına online başvurularda rekor artış yaşanırken, poliçe sayısı da 10 milyona ulaştı. Deprem sigortasında asgari prim tutarı risk grubuna göre 40-120 lira arasında değişiyor. Zorunlu deprem sigortası hasar ihbarının ALO DASK 125 çağrı merkezi, www. dask.gov.tr internet ve e-devlet üzerinden yapılması gerekiyor. DASK'ın 6 bin 600'ü İzmir'den olmak üzere depremden etkilenen 14 ilden aldığı toplam hasar ihbarı sayısı 12 bine yaklaştı. Bu ihbarların 10 bin 500'ü İzmir'den geldi.

Hazal ATEŞ