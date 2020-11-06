Konak belediyesi’nde boşaltılacak bina sayısı 3’e yükseldi

İzmir'deki depremin ardından yapılan teknik inceleme sonucu boşaltılmasına karar verilen Konak Belediyesi'ne ait hizmet binası sayısı 3'e çıktı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basmane'deki ikinci hizmet binası ile Konak'taki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bloklarında hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün bulunduğu binada teknik inceleme yapıldı. Binaların kapatılmasına karar verildi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü'nde oluşan risk sebebiyle Yeni Fuar Alanı'na taşınmasına karar verildi.