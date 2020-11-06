Mobilyacılar afetzedelerin yardımına koştu

İzmir'de geçtiğimiz hafta yaşanan deprem felaketinden sonra evlerini kaybeden vatandaşlara yardım için Mobilyacılar Odası yöneticileri kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi'nin ve vatandaşların talebi üzerine harekete geçtiklerini kaydeden İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, yardımlarının ihtiyaç olduğu müddetçe süreceğini söyledi.

SOĞUYAN HAVALAR İÇİN ÖNLEM

Mevsim nedeniyle özellikle geceleri havaların soğuduğunu hatırlatan Özkoparan, "Bu durum binası yıkılan ya da hasarlı evine giremeyen afetzedeleri zor durumda bırakıyor. Odamızın organizasyonu ile mağdur vatandaşların ısınması ve bazı yiyecekleri pişirmeleri için çadırların kurulduğu alanlara 60 kamyon odun taşıdık" diye konuştu. Vatandaşların kullanımı için 25 kamyon masa ve sandalye dağıttıklarını da hatırlatan Hasan Özkoparan, "Üyelerimiz afetzedelere yardım etmek için neredeyse sıraya girdiler. Birlikte çalıştıkları diğer illerdeki fabrikalarla da temasa geçerek kent dışından afetzedelere yeni masa sandalye ve benzer mobilyalar getirteceğiz. Yardımlarımızı afet koordinasyon merkezinde bulunan yetkililere teslim ediyoruz" dedi.



ÜYELERE TESEKKÜR

MOBİLYACILAR Odası üyelerine de teşekkür eden Özkoparan, şunları söyledi: "Bu bir gönül işi. Meslektaşlarımızdan afetzedeler için yardım kampanyamıza destek istediğimizde adeta birbirleriyle yarıştılar. Büyükşehir Belediyesi bizden yardım talep ettiği zaman destekleriyle yüzümüzü ağarttılar, başımızı öne düşürmediler. Birlik ve beraberliği ne kadar özümsemiş elit bir camiaya sahip olduğumuzu tekrar ispatladık. Oda yöneticilerine destek veren ve gurur yaşatan tüm üyelerimize ve meslektaşlarımıza şükranlarımızı iletiyorum."