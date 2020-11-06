Müteahhitler adliyeye sevk edildi

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremin ardından yıkılan binaların gözaltına alınan sorumluları, Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A, fenni mesulü O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Ç.D. Rızabey Apartmanı'nın müteahhidi H.H.Ö. adliyeye sevk edildi.



"BİZ SUÇSUZUZ" DEDİLER

Emniyete götürülen şüphelilerin hepsinin benzer şeyler söylediği, "Biz zamanın kurallarına uygun şekilde yaptık. Daha sonrasında bunları denetlemeyenler sorumlu" dediği öğrenildi. Yağcıoğlu Apartmanı Müteahhiti Ş.A. adliyeye sevki sırasında, "Söyleyecek bir şey yok, biz suçsuzuz. Kolonları kaydıranlar sorumlu" dedi. Rahatsızlığı nedeniyle hastanede bulunan Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun ve oğlu Bora Uzun'un da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.