Türk Telekom’dan 9 ayda güçlü büyüme

TÜRK Telekom, ocak-eylül döneminde net karını halka arzdan bu yanaki en yüksek 9 aylık artışla 2 milyar liranın üzerine taşırken, toplam abone sayısını 49,5 milyona çıkardı. Aynı dönemde sabit genişbant internet abone sayısı yüzde 12,6 artışla 12,8 milyona yükseldi. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, İzmir depreminin kendilerini derin bir üzüntüye boğduğunu belirterek, "Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibimiz (TTAKE) ile arama- kurtarma faaliyetlerine etkin destek verdik" dedi. Önal, 2020 için yıllık yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 13 milyar lira FAVÖK ve yaklaşık 6,6 milyar lira yatırım öngörüyoruz" diye konuştu.