  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Yıkımlar devam ediyor

Yıkımlar devam ediyor

Yıkımlar devam ediyor
Giriş Tarihi: 6.11.2020

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti. Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi 4 bloktan 3'ü yan yatmış, 1'i ise çökmüştü. Cumhuriyet Sitesi'nde ise yan yatan 2 blok sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiği sitede çöken apartmanlar için kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Devam eden kontrollü yıkım çalışmaları sırasında evlerin içerisinden çıkarılan eşyalar tutanak tutularak polis ekiplerine teslim ediliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıkımlar devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA