İzmir'de 114 kişinin öldüğü depremde, 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in o anlarını ölümsüzleştiren İstanbul İtfaiyesi fotoğraf sorumlusu Süreyya Mümtaz Kurt, çektiği fotoğrafları ticari malzeme yapanlara, "Bu da ahlaki bir deprem" diyerek tepki gösterdi.

GÖZLERİM YAŞARIYOR

O anlar gözlerinin önüne geldikçe gözlerinin yaşardığını söyleyen Kurt, minik Elif'i ve ailesini, kendi kızı ve ailesiyle ziyarete gelmek istediğini vurguladı. 10 yıldır binlerce afet, yangın ve göçük gibi kurtarma operasyonlarında fotoraflar çektiğini belirten Mümtaz Kurt, İzmir depreminin simgesi haline gelen minik Elif'in parmak fotoğrafıyla ilgili şunları söyledi:

İZMİRLİLER UNUTULMAZ

"İNANIN o anı sözcüklere sığdırmak mümkün değil. Dünyada nefes almaktan daha değerli bir şey olmadığını daha iyi anladım. Aklıma geldikçe kızıma sarılıp ağlıyorum." Kurt, İzmirlileri de gösterdikleri aşırı ilgi ve sevgilerinden dolayı unutamayacağını dile getirdi. KURTARMA çalışmalarından sonra, İstanbul'a dönen İstanbul İtfaiye Eri Mümtaz Kurt, "Depremin 65'inci saatleriydi. Arkadaşlarımız Elif bebeği bulduklarında çok sevindik. Sedye istenince, oradan bir canlı çıkacağını sezinleyip itfaiye aracının üstüne çıktım.

DEKLANŞÖRE BASTIM

İTFAİYECİ abimiz Muammer Çelik, Elif'in yüzünü sildiği esnada minik kız onun baş parmağını yakaladı. O esnada deklanşöre bastım. Bu unutulmaz ve anlatılmaz bir duyguydu" dedi.

FATİH ŞENDİL (HABER MERKEZİ)