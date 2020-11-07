Çıkarken düşürdüğü para kesesini polisler getirdi

İZMİR'DEKİ depremde hasar gören evinden izinli olarak eşyalarını alan öğretmen Pınar Oktan, düşürdüğü para ve altın bulunan kesesine emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla kavuştu. Oktan, depreme Bayraklı'daki evinde yakalandı. Sarsıntının başlamasıyla kendini sokağa atan kadın, ağır hasar tespit edilen evine sadece özel eşyalarını almak üzere izinle girdi. İçinde para ve altın bulunan kesesini yanına alan öğretmen, bina dışına çıktığı sırada keseyi düşürdü. Bina önündeki bekçi Efekan Sertdemir'in bulduğu kesenin kime ait olduğunu belirlemek için polisler Ceyhan Pınar, Mehmet Saat ve Umut Pekel, apartmandaki daire sahiplerine tek tek ulaşarak Pınar Oktan'ı buldu ve keseyi iade etti. Oktan, "Depreme canlı ders sırasında yakalandım. Bin yıkılmadı ama ağır hasarlı. Bekçimiz ve polislerimiz kaybettiğim keseyi bana ulaştırdı. Bekçi Sertdemir'in iade sırasında, 'Öğretmenim, bizi siz yetiştirdiniz' demesi beni çok duygulandırdı" diye konuştu.