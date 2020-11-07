Esnek çalışma, AK Parti MYK’da yeniden masada

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine devam edilen istihdam paketi kapsamında yer alan esnek çalışma düzenlemesine AK Parti milletvekillerinden de bazı itirazlar geldi. Konu AK Parti MYK toplantısında ele alınacak ve son sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. İstihdamın arttırılması ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin paketin Genel Kurul görüşmelerine başlanıp 20 maddesi kabul edildi. Paketin bu hafta yasalaştırılması planlanıyordu. Ancak sendikaların yanı sıra AK Partili milletvekillerinden de esnek çalışmaya ilişkin düzenlemenin paketten çıkartılması yönünde talepler geldi. Hafta başında yapılacak MYK toplantısında esnek çalışma düzenlemesinin tüm detayları ile masaya yatırılması bekleniyor.

SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Bu konuda son kararı Başkan Erdoğan verecek. Erdoğan'ın görüşleri doğrultusunda düzenlemenin paketten çıkartılması gündeme gelebilecek. Esnek çalışma düzenlemesine göre 25 yaş altı gençler ve 50 yaş üstü grup belirli süreli iş sözleşmesi yapabilecek. İşverenler bu kişileri daha kolay istihdam edebilecek. Sendikalar düzenlemeye kıdem tazminatını ortadan kaldıracağı, işverenin sık sık çalışan değiştireceğini öne sürerek karşı çıkıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN / ANKARA