Folkart da ‘#BizVarız’ dedi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "BirkiraBiryuva" kampanyasına Folkart 3 milyon TL katkıda bulundu. Seferihisar açıklarında 30 Ekim tarihinde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremde evini kaybedenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "BirkiraBiryuva" kampanyasıyla birçok vatandaş depremzedelere bağış yapma imkanı buldu. İzmirli iş insanlarının da katkıda bulunduğu kampanyaya Folkart da 300 aileye 3 milyon TL bağış yaptı. Folkart yaptığı katkıyı şu ifadelerle duyurdu: "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "BirkiraBiryuva" kampanyasında Folkart olarak 300 ailemize 3 milyon TL tutarında katkıda bulunuyor ve depremzede ailelerimiz için biz de #Biz- Varız diyoruz. Ailelerimiz ve İzmir için desteğimiz devam edecek."



EN UFAK BİR SIKINTI YOK

YAŞANAN büyük depremin ardından Folkart'a ait kulelere ilişkin sosyal medyada paylaşılan yorumlar hakkında şirketten açıklama yapıldı. Folkart'ın açıklamasında deprem nedeniyle yapılarda en ufak bir sıkıntı yaşanmadığı belirtildi. Depremin ardından İzmir'in en yüksek binalarından olan Folkart Towers'a ait olduğu iddia edilen çok sayıda görüntü sosyal medya platformlarından paylaşılmıştı. Folkart'tan yapılan açıklamada sosyal medyada yer alan görüntülerin Folkart projelerine ait olmadığı ifade edilirken, "Hiçbir Folkart projesinde statik olarak, genel iskelet ve taşıyıcı kolonlarda, yaşamı riske edecek en ufak bir sıkıntı yaşanmamıştır" denildi.