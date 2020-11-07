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Sanayi sektöründe rekoru

Sanayi sektöründe ihracat rekoru
Giriş Tarihi: 7.11.2020

TÜRKİYE'NİN "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" vizyonuyla desteklediği sanayi sektörü ekimde 13,3 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşırken, sektörün kasım ve aralıkta da aynı performansı göstermesi durumunda yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) kaynaklı kayıplarının sınırlı kalacağı görülüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sektörün 10 aylık dış satım hacmi de 102,2 milyar dolara ulaştı. Sanayi sektörünün geçen yılın tamamında gerçekleştirdiği ihracat 138,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştı. Bu da yılın tamamlanmasına 2 ay kala geçen yılki seviyenin yakalanması için sektörün yaklaşık 36 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Tüm bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, sanayi sektörünün kasım ve aralıkta, ekim ayındakine benzer düzeyde ihracat gerçekleştirmesi halinde 10 milyar doların altında bir kayıpla 2020'yi tamamlayacağı görülüyor. Sanayi sektörü yılın 10 ayında 102,2 milyar dolarlık dış satıma imza atarken, bu rakama alt sektörlerden en çok otomotiv endüstrisnin katkı verdiği belirtildi.

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