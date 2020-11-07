“Yapı denetiminden sigorta şirketleri sorumlu olmalı”

25'inci Dönem İzmir Milletvekili Murat Koç, yapı denetim firmalarının bağımsızlaştırılması çağrısında bulundu. Koç, "Yapı denetim firmalarının ücreti sigortalar tarafından ödenmeli. Sigorta şirketleri ücretini ödedikleri ve sorumluluğunu aldıkları inşaatın denetimini en iyi şekilde yaptıracaklardır. İnşaatlara da daha temelden sigorta şartı getirilmelidir" diye konuştu. Bornova, Bayraklı bölgesinde birçok binanın müteahhitliğini yapan Murat Koç, inşaatların temelden sigortalanması gerektiğini belirtti. "Yapı denetiminin sağlıklı ve tarafsız yapılabilmesi için, denetim firmaları da ücretini sigorta şirketinden almalı" diyen Koç, "İzmir'de meydana gelen depremde 114 vatandaşımızı, canımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ülkemizin yüzde 60'ı deprem riskiyle yaşıyor. Uzun yıllar boyu İzmir'de müteahhitlik yaptım. Depremde en çok yıkım gerçekleşen Bayraklı ve Bornova bölgelerimizde birçok bina yaptım, Allah'a hamd olsun ki binalarımızda çatlak dahi oluşmadı. Yıkım meydana gelen binalarda birbirinden farklı sorunlar var, zemin etüdü yapılmadı, projeler gerektiği gibi kontrol edilmedi, yanlış bilgiyle müteahhitlere beton sulaması gerektiği gibi yaptırılmadı, betonlar yandı, TUS'lar uygulanmadı" ifadelerini kullandı.

ACİL DÜZENLEME ŞART

Sigorta şirketinin her adımı denetleteceğini belirten Koç şunları söyledi: "Denetim sorumluluğunun da sigorta şirketine devredilmesi gerekli. Yapı denetim firmalarının ücreti sigortalar tarafından ödenmeli ve yapı denetim firmaları bağımsızlaştırılmalıdır. Bu yasal düzenlemelerin acilen yapılması, bir daha bu denli büyük acılar yaşamamamız için atılması şart olan adımlardandır. Eski binalar da çok acil olarak kentsel dönüşüm kapsamına alınmalıdır. İnşaat aşamasındaki sigorta primleri de yapı kullanım belgesi alan kullanıcı tarafından ödenmelidir. Trafik sigortası sistemi binalar için de uygulanmalıdır."



"DEPREM BILIM KURULU OLUSTURULMASI LAZIM"

Depremle A'dan Z'ye mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Murat Koç, "TBMM'de kurulan 'Deprem Komisyonu' umut vaat eden bir adım. Bu komisyonun hızlıca emin adımlar atması ve ülkemizde bir daha depremden kaynaklı bir can kaybının yaşanmaması da en büyük temennim. Ben buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm yönetim birimlerine 'Korona Bilim Kurulu' gibi bir 'Deprem Bilim Kurulu' oluşturulması çağrısında bulunmak istiyorum. Bu kurulda bilim insanlarımız, mühendislerimiz, mimarlarımız, müteahhit temsilcileri gibi sektörü, coğrafyayı, zemini bilen yani, teoriye ve uygulamaya hakim insanlarımızın bir araya gelerek çalışma yürütmesi gerektiğine inanıyorum. Kurul bu yöndeki adımların hızlıca atılmasını sağlayacaktır" dedi.

Tolga TEKİN