14.2 milyon vatandaşa 76 milyarlık kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İşsizlik Sigortası Fonu'nun doğru kullanılmadığı iddialarını eleştirerek, "Fon, teşviklere, iş başı eğitim programlarına, asgari ücret desteğine, aktif iş gücü hizmetleri programlarının da olduğu kalemlere gidiyor. Doğru kullanılmamış olsaydı 100 milyar lirayı aşkın meblağ bulunmazdı. İyi ki de böyle bir fonumuz var" dedi.



Bakan Selçuk, Bakanlığının bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefet milletvekillerinin biner liralık yardımın herkese verilmediği iddiasına karşılık Bakan Selçuk, Mersin'de 3 milyon liralık mal varlığı olan bir kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi.



ENGELLİLER ATANACAK

Bakan Selçuk, engelli atamaları için amaçlarının Aralık'ta yapmak olduğunu belirterek, 536 bin kişiye 7.8 milyar lira evde bakım yardımı, 600 bini aşkın kişiye 3.1 milyar lira engelli aylığı, 91 bin kişiye de 408 milyon lira engelli yakını aylığı verildiğini belirtti. 25 bin engellinin evde tek tek ziyaret edilerek durumlarının inceleneceğini ifade eden Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Kovid-19 tedavilerine yapılan ödemelerin 3.6 milyar liraya çıktığını söyledi. Selçuk, asgari ücretle ilgili, "Biz işverenin, işçinin, işin ve istihdamın tarafındayız" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ/ANKARA