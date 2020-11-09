Akkuyu’ya çifte yol

TÜRKİYE'NİN kalkınmasında itici güç olacak ilk nükleer santralı Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nın inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Mersin- Antalya Karayolu'ndan Akkuyu NGS için tahsis edilen sahaya bağlantı sağlayacak 2 farklı seviyeli kavşak yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında yürütülen faaliyetler 2021'de tamamlanarak bağlantı yolu ve kavşak hizmete açılacak. Ayrıca inşaat sahasına güvenli giriş çıkışı sağlamak amacıyla ikinci bir bağlantı yolunun yapımına başlanacak.

BAĞIMLILIK AZALACAK

Bu yıl yüzde 16.25'i tamamlanan Mersin Akkuyu NGS inşaatının 2021'de yüzde 27.5, 2022'de yüzde 41.5, 2023'te de yüzde 56.25'inin tamamlanması hedefleniyor. Akkuyu'nun devreye alınmasıyla yılda 35 milyar kWh'lik elektrik üretileceği anımsatılarak, bir baz yük santralı olarak doğal gaz başta olmak üzere ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasında öncü rol oynayacağı vurgulandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, nükleer güvenlik gerekleri doğrultusunda yapılacak bağlantı yolu ve kavşak çalışmalarının gelecek yıl tamamlanacağı vurgulandı.