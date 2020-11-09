Hibeyle istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladı

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesi Delemenler mahallesinde yaşayan 31 yaşındaki, 2 çocuk annesi Melek Kızıltepe aldığı hibe desteğiyle iş hayatına atıldı. Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanan Melek Kızıltepe, 30 bin liralık hibeyle mahallesinde istiridye mantarı yetiştiriyor. 100 metrekarelik serada üretimini her yıl artıran Kızıltepe, bu yıl da verimden memnun olduğunu söyledi. Mantar yetiştiriciliğinin en büyük hayali olduğunu anlatan Kızıltepe, bu yıl 7.5 ton verim elde edeceğini söyledi. Mantarın kilosunu perakende satışta 15 lira, toptan satışta ise 10 liradan verdiğini kaydeden Kızıltepe, "İlk zamanlar çok zorlandım. Ama ben yılmadım, hiç vazgeçmedim. Bu yıl mantar üretimimin en verimli yılı. Benim yaptığım bu yatırım diğer kadınlara da örnek oldu. Bu işleri yapmak isteyen kadın kursiyerlere benim seramı gösteriyorlar. Mantar üretimiyle aile bütçesine katkı sağlıyorum" dedi. İnternette site kuran Kızıltepe, ürettiği mantarları ve yöresel ürünleri de buradan Türkiye'nin birçok yerine pazarlıyor.

NERMİN UÇTU