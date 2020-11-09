İzmirli turizmciler çifte onur yaşattı

Dünyanın en kapsamlı Turizm Profesyonelleri Derneği olan Skal İnternational, İzmir'e çifte onur yaşattı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, Sürdürülebilir Turizm Örgütü gibi dünya turizmini yönlendiren kuruluşların yönetim kurulunda temsil edilen SKAL International Genel Kurulu ve 2019-2020 Ödül Organizasyonu, tarihinde ilk defa webinarda dünya genelinde bine yakın Skal üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi. 7 kıtada, 103 ülkede bir ay süren 2020 Dünyanın En İyi Skal Kulübü yarışmasında İzmir Skal Kulübü Derneği, etkin ve hedefe odaklı yürüttüğü kolektif kampanya ve lobi çalışmalarıyla; Paris, Londra, Monaco, Mexico, Palm Beach, Hawai gibi yarışan 19 kulüp arasında Dünyanın En İyi 2. SKAL Kulübü seçildi. Ayrıca İzmir Skal Kulübü Başkanı Emre Gezgin'e, "Skal'ın Türkiye ve tüm dünyada tanıtılmasına verdiği olağanüstü katkılardan ötürü" verilen '2020 Skal Özel Ödülü' ile İzmir, geceye damga vurdu.

7 KITADAN İZMİR'E TAM NOT

İzmir'i uluslararası ölçekte ilgi odağı haline getiren bu sonucun, 7 kıtadan dünya turizm profesyonellerinin tarafsız oylarıyla belirlenmiş olmasını, çalışmalarının küresel ölçekte takdiri ve kabul görmüşlüğü olarak okumak gerektiğini belirten Gezgin, bu tip uluslararası yarışmalarda ortaya sunulan yaratımın öznelliği ve etkisinden çok, ülke imajının değerlendirmede önemli yer tuttuğunun altını çizdi ve hedefe odaklı tüm Türkiye Skal camiasının rol aldığı bir kampanyanın tarihi başarıyı getirdiğini söyledi.

21 YIL SONRA GELEN GURUR

1999'da İstanbul Skal Kulübü'nün 'Dünyanın En İyi Kulübü' seçilmesinden 21 yıl sonra yaşanan bu gurur tablosunun perde arkasını anlatan Emre Gezgin, "Genel anlamda seçim stratejimizi, farklılığımızı ve zenginliğimizi kollektif anlamda filmimizle göstermek ve 103 ülkede oy kullanacak kulüp başkanlarına kendi dillerinde yazdığım mektuplarla bire bir ikna etmeye odaklı yürüttük. 'Batıya Açılan Kapı, Turizm'de İlklerin Kenti İzmir' sloganıyla SKAL'ın mutluluk, sağlık, dostluk ve uzun ömür başlıklı 4 evrensel değeriyle birleşen doğa ve insan odaklı proje ve yaratımlarımızı https://www.youtube.com/ watch?v=yTfkNZaW6Sk&t=42s linkinde yer alan filmimizde dünya turizmcilerinin ilgisine sunduk. Ayrıca bu yarışmayı fırsat görerek geniş kapsamlı katılım ile SKAL'ın kamuoyumuzda tanıtımına yönelik https://www.youtube.com/ watch?v=V9AJJCgKPpM&t=2s linkinde yer alan uzun versiyon ayrı bir film yaptık" diye konuştu.

Tolga TEKİN