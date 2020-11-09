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Haberler Ekonomi Manisa’da destek alacak 15 ürün açıklandı

’da destek alacak 15 ürün açıklandı

Manisa’da destek alacak 15 ürün açıklandı
Giriş Tarihi: 9.11.2020

Manisa'da bu yıl desteklenecek ürünler belli oldu. Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikaleye dekar başına 19 TL mazot, 8 TL gübre olmak üzere 27 TL destek verilecek. Çeltik, kütlü pamukta dekar başına 62 TL mazot, 4 TL gübre olmak üzere 66 TL, nohut, kuru fasulye, mercimekte 22 TL mazot, 4 TL gübre olmak üzere 26 TL, patateste 27 TL mazot, 4 TL gübre olmak üzere 31 TL. Yağlık ayçiçeği ve soyada 26 TL mazot, 4 TL gübre olmak üzere 30 TL, dane mısırda 25 TL mazot, 4 TL gübre olmak üzere toplam 29 TL. Kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay ve fındıkta dekara 17 TL mazot, 4 TL gübre olmak üzere 21 TL. Zeytin'de 15 TL mazot, 4 TL gübre, 19 TL, diğer ürünlerde dekara 15 TL mazot, 4 TL gübre olmak üzere 19 TL ödeme yapılacak" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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