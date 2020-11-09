TOBB, depremzede çocuklara okul yapacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığındaki 'İzmir İl ve İlçeleri Müşterek İstişare Toplantısı', İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener evsahipliğinde gerçekleşti.

'HEPSİ DESTEKLİYORLAR'

Hisarcıklıoğlu; İZTO, EBSO, İTB, EİB, İMEAK DTO İzmir Şubesi, İESOB, EGİAD, ESİAD ve İZSİ- AD koordinasyonunda, depremde ailesinde vefat olan depremzedelere konut yapımı, sosyal ve eğitim alanlarının inşası ile gerekli olabilecek diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla başlatılan 'Birlikten İzmir Doğar' kampanyasına destek olacaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, "Deprem felaketinin ardından İzmir'deki odalarımızın, Borsamızın ve iş dünyasının başlattığı kampanya kapsamında, TOBB olarak İzmir'de maliyeti 10 milyon TL'ye kadar çıkacak bir okul yaptıracağız" dedi. Toplantıya katılan kurumların da kampanyayı desteklemelerinin önemini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu zor zamanların ancak birlik içinde aşılabileceğini dile getirdi.



KIMLER KATILDI?

TOPLANTIYA, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Başkanı Işınsu Kestelli, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İTB Meclis Başkanı Şükrü Barış Kocagöz, İMEAK DTO İzmir Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Mevlüt Kaya, Ege Yaş Meyve Sebze İhr. Brl. Başkanı Hayrettin Uçak ve oda başkanları katıldı.